Viärlsche Pöhler verteidigen Stadtmeister-Titel

Verl (abb) - Die Viärlschen Pöhler haben ihren Triumph wiederholt: Sie sind einmal mehr Stadtmeister im Hobbyfußball. Insgesamt sind die Pöhler nun zum achten Mal die offiziell beste Hobbymannschaft der Stadt Verl.

Die Suche nach Teams wird immer schwieriger

Die Suche nach Teams wird indes immer schwieriger. Es war die Wiederholung des letzten Finales, das vor der Corona-Pause im Jahr 2019 stattfand. Die Viärlschen Pöhler gegen die Bolzplatzbrasilianer.

Und wie vor drei Jahren war es auch am Wochenende auf dem Sportplatz am Bühlbusch spannend bis zum Schluss. Am Ende hatten die Viärlschen Pöhler durch ein Tor von Arkadius Plinski mit einem 1:0-Sieg die Nase vorn.

Auch ein Altherrenteam mischt mit

Die Bolzplatzbrasilianer mussten sich mit Platz zwei zufrieden geben. Im Spiel um Platz drei besiegten die Alten Herren der Viärlschen Pöhler das Team der Stonks mit 7:6 im Siebenmeterschießen.

Außerdem dabei waren die Young Boys Österwiehe und Dynamo Tresen. Selbstverständlich freuten sich die Viärlschen Pöhler über die Titelverteidigung. Aber der Blick auf die teilnehmenden Mannschaften macht auch klar, dass es immer schwieriger wird, Teams für das Traditionsturnier zu finden.

„Es geht hier äußerst fair zu“

„Wir haben schon viel Werbung gemacht. Aber mehr Mannschaften haben wir nicht bekommen“, so Sebastian Kraatz. Der Präsident der Pöhler bedauert das und hält ein Plädoyer für den Hobbyfußball. „Es geht hier äußerst fair zu. Wir haben viel Spaß und trinken nach den Spielen das eine oder andere Bierchen.“

Aber auch Kraatz ist klar, dass sich die goldenen Zeiten der Verler Stadtmeisterschaft wohl nicht zurückholen lassen. Früher war das Finale der Meisterschaft direkt am Wochenende des Volksfests Verler Leben ein Publikumsmagnet, der Ausgang des Spiels war Gesprächsthema auf der Kirmes.

„Es kommen viele Zaungäste“

Es gab legendäre Spiele mit der Landjugend, Turbo St. Anna und Grün-Weiß Bornholte-Feld. Heute halten nur noch wenige Teams die Fahne des Hobbyfußballs hoch.

Eins von ihnen sind die Viärlschen Pöhler. „Unser eigenes Turnier mit Mannschaften auch außerhalb Verls zieht immer noch. Es kommen auch viele Zaungäste“, so Kraatz.

Siegerehrung ist für Verler Leben geplant

Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft stellten die Pöhler zusätzlich eine Altherren-Mannschaft, um das Teilnehmerfeld aufzufüllen. Die offizielle Siegerehrung findet am kommenden Wochenende auf Verler Leben statt.

Trotz aller Schwierigkeiten gibt es auch Hoffnung für den Hobbyfußball in Verl. Das Team der Stonks nahm zum ersten Mal teil und hatte sichtlich Spaß. Die Jungs im Alter zwischen 15 und 21 Jahren hatten ihre Mannschaft erst vor wenigen Wochen gegründet und spielten am Wochenende ihr allererstes Turnier.

Stonks schenken den Viärlschen Pöhlern das einzige Gegentor ein

Und ihre Leistung bei den Stadtmeisterschaften sah gar nicht mal schlecht aus. Das einzige Gegentor des späteren Stadtmeisters schenkten die Stonks den Viärlschen Pöhlern ein.

Der Teamname ist eher durch Zufall entstanden. „In unserer Whatsapp-Gruppe wurde nach einem Namen gesucht und Stonks war der erste Vorschlag“, so Philipp Lewe von den Stonks.

„Das war eigentlich alles Blödsinn“

Eine Bedeutung habe der Name gar nicht. „Das war eigentlich alles Blödsinn, aber es gab einfach keine weiteren Vorschläge“, so Lewe lachend. Die Stonks wollen jetzt an mehreren Turnieren teilnehmen und irgendwann auch Stadtmeister werden.