Vier Musiker setzen in Verl ein Zeichen für den Frieden

Am 18. September treten drei Solisten und eine Solistin in Verl auf. Sie gießen die vier Jahreszeiten in Musikform.

Florian Weber ist Pianist der Big Band des NDR. Er tritt am 18. September in der Marienkirche auf.

Kaunitz (gl) - Bei einem Konzert für den Frieden zum Verler Herbst im Rahmen der Reihe Vier Jahreszeiten treten am Sonntag, 18. September, ab 19.30 Uhr, vier Solistinnen und Solisten in der Kaunitzer Marienkirche auf.

Drei Solisten und eine Solistin treten auf

Florian Weber, mit 20 Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, Piano-Professor in Osnabrück und Solo-Pianist der NDR-Big-Band in Hamburg, ist der Erste im Bunde. Auch Nikola Jovanovic, Solocellist der Bamberger Symphoniker, spielt auf. Das Orchester werde zu den besten in Europa gezählt, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters Knut Peters.

Mit dabei ist auch Wojciech Wieczorek – ein charismatischer Violinist, der bereits seit zwei Jahrzehnten aktiv ist. Und Hye Ryung Lee, die gerade erst Kapellmeisterin bei den Dortmunder Philharmonikern geworden ist und in der Marienkirche als Cembalistin zu erleben ist.

Auf dem Programm steht Bachs Klavierkonzert in d-Moll

Eröffnet wird das Programm des Orchesterkonzerts, das Knut Peters als zweites „Konzert für den Frieden“ in diesem Jahr konzipiert hat, mit Johann Sebastian Bachs Klavierkonzert in d-Moll. Florian Weber interpretiere dessen Solopart atemberaubend und virtuos, heißt es in der Ankündigung.

Auch seine eigenen Kompositionen stünden auf dem Programm, etwa „Dona nobis pacem“. „Wer Florian Webers Spiel und Improvisationskunst erlebt hat, weiß, dass man sich der Faszination seiner Inspiration, Leidenschaft und atemberaubenden Technik nicht entziehen kann“, erläutert Knut Peters.

„Melodien werden das Publikum begeistern“

Ein weiterer Schwerpunkt des Konzertabends sind Werke für Violine, Violoncello, Klavier und Streichorchester von Ástor Piazzolla (1921-1992). „Die mitreißenden Rhythmen und Melodien, Tänzerisches und Melancholisches, Wildes und Überschwängliches sowie Anmutiges und Kantables werden das Publikum sicherlich begeistern“, verspricht Peters.

Die drei Solisten Wieczorek, Jovanovic und Weber zeigen bei diesen Kompositionen ihre jeweiligen Improvisationskünste. Auf dem Programm stehen unter anderem Piazzollas „Las quatro estaciones porteñas“ („Die vier Jahreszeiten in Buenos Aires“).

Die Jahreszeiten in Südamerika in musikalischer Form

Laut Ankündigung handelt es sich um eindringliche Stimmungsgemälde, die das Empfinden der Jahreszeiten in Südamerika musikalisch spürbar werden lassen – zum Teil auch mit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts innovativen Spieltechniken.

Als Kontrast zur musikalischen Umsetzung der Jahreszeiten in der Stilistik Südamerikas sind der „Sommer“ und der „Herbst“ von Antonio Vivaldis zu hören. Voller Lebensfreude und Schwung präsentiere Wojciech Wieczorek die Stücke zusammen mit dem 25-köpfigen international besetzten Orchester, das Knut Peters leitet.

An diesen Stellen gibt es Tickets

„Unsere Interpretationen dieser beiden Jahreszeiten von Vivaldi werden mit überbordendem Optimismus und mitreißender Fröhlichkeit das Gemüt jedes einzelnen Zuhörers erheitern“, sagt der Veranstalter. Überwiegend sei das Gesamtprogramm dieses Konzertabends identisch mit einer Aufführung, die das Publikum vor einigen Wochen begeistert habe.

Sie sei ein kleiner Teil eines privaten Fests am Hermannsdenkmal gewesen. Jetzt solle er noch einmal öffentlich aufgeführt werden. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Pegasus in Verl und Strathmann (Schloß Holte), bei Elektro Schulmeister (Kaunitz) sowie als Reservierung per SMS beziehungsweise über Whatsapp-Nachricht an 0160/3333163. Alternativ ist auch eine Reservierung per E-Mail an [email protected] möglich.