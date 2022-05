Vorbereitung aufs Bürgerfrühstück in Verl hat begonnen

Die Vorbereitung auf das Verler Bürgerfrühstück am Sonntag hat begonnen. Noch sind einige Restkarten zu bekommen, wie die Stadt mitteilt.

Zum gemeinsamen Frühstück an vier ganzen und fünf halben Tischen lädt die Stadt Verl für den kommenden Sonntag ein. Wenige Restplätze sind heute noch buchbar. Das Foto zeigt die jüngste Ausgabe im Jahr 2018.

Verl (gl) - Das nächste Sonntagsfrühstück in Verl wird anders als üblich. Denn am Sonntag, 22. Mai, wird die erste Mahlzeit des Tages nicht zu Hause eingenommen, sondern mitten in der Stadt. Mit Freunden, Bekannten und einem umfangreichen Rahmenprogramm. Ein Überblick.

„Die Vorfreude auf das Verler Frühstück ist offenbar riesengroß, wie die vielen Buchungen für die Frühstückstafel und die starke Beteiligung der örtlichen Vereine zeigen“, sagt Bürgermeister Michael Esken (CDU). Los geht’s um 10 Uhr. Heute, Donnerstag, haben Interessenten von 18 bis 18.15 Uhr noch ein letztes Mal die Gelegenheit, einen von 50 freien Plätzen zu buchen. Sie seien durch kurzfristige Stornierungen freigeworden, teilt die Stadt mit. Möglich sind Buchungen im Internet unter www.verl.de sowie unter 05246/961199.

Schönste Tischdeko wird prämiert

Die Plätze verteilen sich auf vier ganze und fünf halbe Tische. Die Stadt stellt die Tische und Bänke zur Verfügung. Alles andere, was zum Frühstücken benötigt wird, bringen die Gäste selbst mit. Für Kaffee zum Nachfüllen der Thermoskannen ist ein Servicemobil unterwegs. „Wir bitten um Verständnis, dass keine eigenen Tische aufgestellt werden dürfen. Auch Grills und offenes Feuer sind nicht erlaubt“, sagt Patrick Dalkmann vom Stadtmarketing.

An einer fantasievollen Tischdekoration hingegen sollte es nicht fehlen. Denn die drei am schönsten geschmückten Tische werden mit Präsentkörben aus dem Hofladen Große Wächter und Heimatgutscheinen, gestiftet von der Verler Werbegemeinschaft, prämiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner gibt Moderator Björn Sassenroth bekannt. Um 12 Uhr werden sie zur Preisverleihung zum Rathaus gebeten. Das Rahmenprogramm ist in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich gewachsen, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Ab 10 Uhr stehen Hüpfburgen sowie Mitmachaktionen bereit. Von 11 bis 15 Uhr sind Straßenkünstlerinnen und -künstler unterwegs.

Straßen sind gesperrt

Mit diesem Lageplan informiert die Stadt Verl über die Lage der Tische, über Parkplätze sowie über die zahlreichen Angebote, die das Verler Frühstück begleiten.Dazu gehören: Akrobatik und Stepptanz, Seemanns-Unsinn, Stelzenkunst und fantasievolle Walk-Acts, Comedy mit Kurt Kortenkamp, Professor Abraxo mit seinem Steam Rider sowie musikalische Einlagen der Mr. Moonlight Walkingband. Außerdem gibt es einen Bobby-Car-Parcours, ein Bungee-Trampolin, Minigolf und Basketball sowie eine Airbrush-Tattoo-Aktion. Auch der sogenannte Viactiv-Truck, eine Turnhalle auf Rädern, ist dabei. Das ausführliche Programm findet sich auf der Internetseite der Stadt.

Für das Verler Frühstück wird die Innenstadt großräumig abgesperrt. Den Beginn dafür macht am Samstag, 21. Mai, ab 14 Uhr der Delphosplatz. Er wird bis Montag, 23. Mai (6 Uhr) gesperrt. Am Sonntagmorgen folgen ab 5 Uhr die Gütersloher Straße ab der Einmündung „Zum Meierhof“ und die Paderborner Straße bis kurz hinter der Einmündung Marktstraße, die Wilhelmstraße sowie Teile der Österwieher Straße, Haupt-, Bahnhof-, Markt- und Poststraße. Sie sind für den gesamten Tag bis 0 Uhr gesperrt. Weder Ein- noch Ausfahrten werden dann möglich sein.

Schutzmaßnahmen gegen Anschläge

Massive Betonpoller sollen in Verl nicht zum Einsatz kommen, um das Gelände des Frühstücks zu sichern. Welche Sperrmittel tatsächlich zum Einsatz kommen, sehen erst die Besucher am Sonntag.„Wer sein Auto am Sonntag benötigt, sollte es früh genug außerhalb der gesperrten Bereiche abstellen“, sagt Patrick Dalkmann vom Stadtmarketing. Die Anliegerinnen und Anlieger seien informiert worden. Wer dennoch Fragen hat, kann sich unter 05246/961108 melden. Trotz der Straßensperrungen sei der Notfall- und Rettungsdienst sowohl für Anlieger als auch für Besucher gewährleistet, versichert die Stadt.

Die Stadt sperrt sämtliche Zufahrten zum Veranstaltungsbereich ab. Damit will sie dramatische Vorfälle wie den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 verhindern. Vor allem aber gehe es um medizinische Notfälle, sagt Patrick Dalkmann von der Stadt. Menschen also, die etwa wegen eines Herzinfarkts die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren und deshalb nicht nur für sich selbst, sondern auch für Menschenmengen eine große Gefahr darstellen. Im Jahr 2020 sei die Stadt erstmals an die Initiative Breitscheidplatz aus Leonberg herangetreten. Sie befasst sich mit Zufahrtsschutzkonzepten.

Zufahrtsschutzkonzept für mehrere Veranstaltungsbereiche in Arbeit

Christian Schneider, Sachverständiger und Gründer der Initiative, hat daraufhin die Arbeit an einem Konzept für Verl aufgenommen – ursprünglich noch für das ausgefallene Frühstück im Jahr 2020. Im Dezember 2021 habe er die Planung wieder aufgenommen, als man sich im Rathaus dazu entschieden hatte, das Frühstück zu veranstalten. Ein Zufahrtsschutzkonzept, das mehrere Veranstaltungsbereiche im Stadtraum sichern soll, soll Mitte des Jahres stehen, erklärt Patrick Dalkmann. Welche Sperrmittel zum Einsatz kommen, verrät er noch nicht. Nur, dass es – je nach Untergrund und Lage – verschiedene seien. Und, dass die Kommune dafür eine fünfstellige Summe in die Hand nimmt.