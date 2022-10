Vorstand der Pfarrcaritas einmütig bestätigt

Einstimmig wiedergewählt wurde der Pfarrcaritas-Vorstand: (v. l.) Helga Hülsenbusch (Schriftführung), Elisabeth Reineke (zweite Vorsitzende), Anita Stuckmann (Beisitzerin) und Elisabeth Kammertöns (Finanzen). Durch Krankheit in Abwesenheit in ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzende Helga Eckert sowie Beisitzerin Inge Heitjohann.

Verl (matt) - Das Votum war einstimmig. Der Vorstand der Pfarrcaritas Sankt Anna ist für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt worden. Gleichzeitig ist dies eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg eines Wandels in einer sich verändernden katholischen Kirche. „Aufgaben werden sich ändern und das Interesse am christlichen Glauben lässt nach“, brachte Anita Stuckmann die künftigen Rahmenbedingungen auf den Punkt.

Seit 100 Jahren aktiv

Seit 100 Jahren kümmern sich die ehrenamtlichen Caritas-Mitglieder und Mitarbeiter um Kranke und sozial Schwache. Die Corona-Pandemie hat die Verler im Kern ihrer Arbeit und Engagements getroffen: Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen mussten ausfallen, das Caritas Büro zeitweise geschlossen werden. Gleiches galt auch zwei Wochen zu Beginn der Pandemie für den Warenkorb und den Secondhand-Shop, berichtete die stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Reineke in der Aufarbeitung der Jahre 2020 und 2021.

Trotz Pandemie viel geschafft

Dennoch konnte die soziale Arbeit am Menschen auf andere Art und Weise fortgesetzt werden. „Wir haben trotz der Pandemie so viel geschafft und so viel erreicht. Das sollte uns Mut und Vertrauen für die Zukunft geben“, vermittelte Stuckmann Aufbruchstimmung. Aber die zweieinhalb Jahren haben auch ihren Preis gehabt: Mindereinnahmen und Mehrausgaben, auch in Form von einer 4000 Euro-Spende für Medikamente, die Richtung Ukraine ging oder 1000 Euro für einen Sportverein im Ahrtal nach der Flutkatastrophe, führten zu einem Minus von 5164 Euro in der Kasse, das dank guter Rücklagen aber ausgeglichen werden kann, so Elisabeth Kammertöns, die die Finanzen der Pfarrcaritas verwaltet.

Altentag am 23. Oktober

Dennoch machen sich die fehlenden Haussammlungen bemerkbar, weil es einfach an Ehrenamtlichen mangelt. Das ist dann auch der Punkt, wo die Pfarrcaritas verstärkt ansetzen will, um seine umfangreichen Aktivitäten aufrecht halten zu können. Zum Beispiel den Alten- und Krankentag, der am Sonntag, 23. Oktober im Pfarrzentrum Sankt Anna ab 15 Uhr stattfindet. Der beginnt mit einer Heiligen Messe und geht in einen Plauschnachmittag bei Kaffee und Kuchen über. „Der persönliche Kontakt ist besonders für diese Gruppen wichtig. Und erst recht nach der langen Zeit an Einschränkungen und Kontakteinschränkungen“, so Reinke.