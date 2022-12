Was tun bei Stromausfall - Stadt Verl verteilt Flyer

Was passiert eigentlich im Fall eines flächendeckenden Stromausfalls und wie verhält man sich? Die Stadt Verl verteilt Flyer mit Tipps.

Tipps und Vorkehrungen, falls der Strom ausfällt, stehen im Flyer, den die Stadt an die Verler Haushalte verschickt.

Verl (gl) - Die Stadt Verl hat zusätzlich zu den Informationen auf der städtischen Webseite www.verl.de auch einen Flyer mit wichtigen Hinweisen für den Fall eines längeren, flächendeckenden Stromausfalls erstellt. Der Flyer wird im Laufe dieses Monats per Post an alle Haushalte verteilt, schreibt die Verwaltung. Zusätzliche Exemplare sind an der Infothek des Rathauses erhältlich.

Im Flyer finden sich die Adressen der Anlaufstellen („Leuchttürme“), die im Ernstfall für die Bürgerinnen und Bürger eingerichtet werden. Wenn durch einen längeren Stromausfall die Telefon- und Mobilnetze ausfallen, können dort Notfälle gemeldet und Informationen eingeholt werden. Außerdem enthält der Flyer Tipps für Vorkehrungen, die jeder Haushalt treffen sollte, sowie weitere wichtige Sicherheitshinweise.