Wechsel im Präsidium des Verler Lions-Clubs

Jüngst hat Peter Bole das Amt des Lions-Club-Präsidenten an Dr. Ursula Frank (beide vorn) übergeben.

Verl (gl) - Der Verler Lions-Club hat – turnusgemäß – eine neue Präsidentin. Dr. Ursula Frank übernahm das Amt jüngst von ihrem Vorgänger Peter Bole. Für dessen erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Vereinsjahr sprach sie ihren Dank aus.

Serviceclub erwirtschaftet Geld für den guten Zweck

Auch unter schwierigen Corona-Umständen habe der Service-Club seine Aktivitäten fortgesetzt und ausgebaut, heißt es in einer Mitteilung. Außer der etablierten Aktion der „strahlenden Kinderaugen“ zur Weihnachtszeit seien am 1. Mai und zum Verler Stadtfest erfolgreich Gelder für den guten Zweck erwirtschaftet worden.

Unterstützt wurden unter anderem die Malawi-Hilfe, das Spielmobil für den Verein Libelle, die Gesamtschule Verl mit dem Programm „Lions-Quest“, die Marienschule mit dem Programm „Klasse 2000“ und der Wiederaufbau im Ahrtal.

Hoffnung auf kommende Treffen in Präsenz

Zum kommenden Vereinsjahr des Lions-Clubs wünschen sich alle Mitglieder gesunde Zeiten, heißt es in der Mitteilung weiter. Zeiten, in denen die Mitglieder auf regelmäßigen Austausch zu spannenden Themen in Präsenz hoffen.