Weihnachtlicher Konvoi rollt wieder durch Verl

Die Verler Landwirte machen es noch mal: Am Sonntag wollen sie wieder mit festlich geschmückten Treckern durch Verl fahren.

Verl (abb) - Es war der Stimmungsaufheller in der Adventszeit 2020. Spontan entschieden sich die Verler Landwirte für einen weihnachtlichen Konvoi durch das Dorf. Die Aktion sorgte für pure Begeisterung bei den Verlern. Nun gibt es eine zweite Auflage.

Los geht es an der Schützenhalle

Unter der Leitung des Landwirtschaftlichen Ortsverbands haben sich die Verler Landwirte entschlossen, die Aktion zu wiederholen. Am Sonntag, zweiter Advent, 5. Dezember, wird sich wieder ein weihnachtlicher Lindwurm durch die Verler City bewegen. Die Landwirte treffen sich um 15.30 Uhr an der Schützenhalle. Gegen 16.30 Uhr wird sich der Zug in Bewegung setzen.

Von der Schützenhalle geht es zunächst Richtung Bornholte, über den Baumweg sowie die Roland- und Lindenstraße wird dann die Innenstadt angesteuert. Folgende Straßen werden hierbei abgefahren: Eichendorffstraße, Haferkamp, Eggeweg, Teutoburger Straße, Westfalenweg, Österwieher Straße, Bahnhofstraße, Am Bühlbusch, Grabbestraße, Lindenstraße, Paderborner Straße, Poststraße, Sender Straße, Hauptstraße, St.-Anna-Straße, Lerchenweg, Brummelweg und Gütersloher Straße. Gegen 18 Uhr möchten die Landwirte wieder an der Schützenhalle ankommen.