Weißer Audi Q7 in Verl vor der Haustür gestohlen

Eine böse Überraschung erlebte in der Sonntagnacht in Verl der Besitzer eines weißen Audi Q7. Das Auto wurde ihm vor der Haustür gestohlen.

Nach dem Diebstahl des weißen Audi Q7 in Verl bittet die Polizei in Gütersloh um Hilfe. Symbolbild: dpa

Verl (gl) - In der Nacht zum gestrigen Montagen, 30. Januar, gegen 1.45 Uhr, ist laut einer Mitteilung der Polizei an der Ernst-Meurin-Straße ein Auto gestohlen worden. Der Zeitraum des Diebstahls konnte durch die Beobachtung eines Zeugen eingegrenzt werden, so die Beamten. Das Fahrzeug stand zuvor verschlossen auf dem Grundstück eines Wohnhauses. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Audi Q7, Baujahr 2017. An dem Auto waren bis zum Diebstahl die amtlichen Kennzeichen GT-IT-777 angebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.