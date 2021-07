Weitere Ladepunkte für E-Autos in Verl

Das Netz der Ladepunkte für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet wird immer dichter. Auf dem neuen öffentlichen Parkplatz an der Sender Straße neben der Sportclub-Arena hat das Stadtwerk Verl jetzt zwei weitere Ladestation für E-Autos eingerichtet.

Auf dem neuen Parkplatz an der Sender Straße stehen jetzt vier neue Ladepunkte für E-Autos zur Verfügung. Im Bild von links: Mobilitätsmanager Lauritz Kanne, Klimaschutzmanager Dr. Fabian Humpert und Stadtwerk-Vertriebsleiter Dennis Banze.

Vier Ladepunkte, jeweils mit einer Leistung von 22 Kilowatt, stehen dort zur Verfügung. Genutzt werden können sie über die gängigen Bezahlmethoden: zum einen per RFID-Chip oder App eines Fahrstromanbieters, zum anderen per Ad-Hoc-Ladung über einen QR-Code.

Die Ladung erfolgt zu 100 Prozent mit Ökostrom. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet inzwischen 22 Ladepunkte für E-Autos, 10 davon unterhält das Stadtwerk. Neben dem Delphos-Platz im Stadtzentrum sowie Sürenheide und Kaunitz bilden die vier neuen Ladepunkte den vierten Standort des Stromanbieters.

Fünf Ladungen im Schnitt pro Tag

Der aktuelle Nutzungsgrad für die bisherigen drei Standorte des Stadtwerks liege bei rund 140 Ladungen im Monat, also durchschnittlich fünf am Tag, berichtet Vertriebsleiter Dennis Banze. Bundesweit gibt es inzwischen 50 000 Ladestationen.

Das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung: Bis 2030 sollen es eine Million Ladepunkte sein. „Elektromobilität ist auch in Verl ganz klar im Vormarsch. Damit noch mehr Menschen auf das E-Auto umsteigen, muss natürlich auch die Infrastruktur passen.

Deshalb spielt E-Mobilität auch in unserem integrierten Mobilitätskonzept für die kommenden Jahre eine große Rolle“, wird Lauritz Kanne in der Mitteilung zitiert. Der Mobilitätsmanager betont, dass das Thema auch in Verl auf der Agenda steht.