Weiterer Betrieb in Verl von Geflügelpest betroffen

In Verl ist in einem weiteren Geflügelbestand die hochansteckende aviäre Influenza – kurz: Geflügelpest – nachgewiesen worden. Rund 9000 Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Verl mussten getötet werden. Dort wurde die Geflügelpest nachgewiesen.

In einem dritten Betrieb auf Verler Gebiet ist die Geflügelpest ausgebrochen. Es ist das insgesamt vierte Auftreten der aviären Influenza im Kreis Gütersloh.

Die Bestätigung des Veterinäruntersuchungsamts Ostwestfalen-Lippe (CVUA OWL) liege vor, heißt es in einer Mitteilung aus dem Kreishaus.

6000 Enten und 3000 Gänse betroffen

Es ist der vierte Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Gütersloh und der dritte in Verl (diese Zeitung berichtete). Betroffen ist eine Haltung mit rund 6000 Enten und knapp 3000 Gänsen.

Die eingeschickten Proben beim CVUA waren positiv, sodass die Tötung der Tiere veranlasst werden musste. Alle weiteren notwendigen Maßnahmen wurden eingeleitet. Dazu gehört die Festlegung der Restriktionszonen, die sich teilweise mit den bereits bestehenden überlappen.

Fünf weitere Betriebe in der neuen Schutzzone

In der neuen Schutzzone liegen fünf Betriebe, die vorher noch nicht in einer der bereits bestehenden Restriktionszonen lagen. In der Überwachungszone liegen ausschließlich Betriebe, die bereits durch die vergangenen Ausbrüche betroffen waren.

Eine endgültige Bestätigung des Friedrich-Löffler-Instituts, des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit, steht noch aus. Nur mit dieser erneuten Bestätigung besteht die Möglichkeit, eine amtliche Verfügung mit den angeordneten Maßnahmen im Amtsblatt zu veröffentlichen.

So sehen die Schutz- und Überwachungszonen aus

Der erste Ausbruch im Kreis am Wochenende betraf eine Haltung in Rietberg, die Fälle zwei und drei waren Geflügelbestände in Verl.

Einen Überblick über Schutz- und Überwachungszonen finden Interessenten hier.