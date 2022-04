Wenn der Strom in Verl vom eigenen Firmendach kommt

„Selfmade-Strom vom Firmendach“: Unter diesem Titel lädt unter anderem die Stadt Verl zu einer Infoveranstaltung am 27. April ein.

Verl (gl) - „Selfmade-Strom vom Firmendach“: Unter diesem Titel lädt die Stadt Verl zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 27. April, gemeinsam mit der Stadt Delbrück, der Gemeinde Hövelhof und der Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate ein. Um 18 Uhr sind in der Stadthalle Delbrück alle Unternehmerinnen und Unternehmer willkommen, die sich für die solare Eigenstromerzeugung interessieren – ganz gleich, ob Kleinunternehmen, Mittelständler oder Großbetrieb.

Unabhängigkeit der Energieversorgung

„Unabhängigkeit der Energieversorgung und Investitionen in die Zukunft: Das sind zwei wichtige Ziele, die wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren erreichen können“, betont Bürgermeister Michael Esken. Die Nutzung der Sonnenenergie rechne sich vor dem Hintergrund der steigenden Energiekosten inzwischen noch mehr als zuvor und sei zudem ein wichtiger Grundpfeiler für die Dekarbonisierung der Stadt.

„Selfmade-Strom vom Firmendach“ ist laut Mitteilung ein Angebot der Klimakampagne OWL. In der gut 90-minütigen Veranstaltung, die von Petra Schepsmeier (Landesgesellschaft Energy4Climate) moderiert wird, stehen regionale Expertinnen und Experten für Informationen und Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt der Verler Klimaschutzmanager Dr. Fabian Humpert bis Mittwoch, 20. April, per E-Mail an dr.fabian.humpert@verl.de entgegen.