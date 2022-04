Wenn die Online-Omi in Verl eine Hochzeit planen muss

Verl (gl) - Renate Bergmann ist die Online-Omi. Seit 2013 erobert sie mit ihren treffsicheren An- und Einsichten den Kurznachrichtendienst Twitter und seit 2014 mit ihren Büchern auch die analoge Welt. Auf Einladung der Bibliothek ist die Schauspielerin Anke Siefken jetzt zum zweiten Mal in ihrer Paraderolle als Renate Bergmann in Verl zu erleben. Passend zum Wonnemonat Mai präsentiert sie am Freitag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr im Gymnasium Renate Bergmanns neueste Abenteuer unter dem Titel „Man muss sich nur trauen – Die Online-Omi trägt die Schleppe“.

Die Braut ist 82 Jahre alt

Und darum geht’s: Eigentlich dachte Renate Bergmann ja immer, das nächste Mal, dass sie mit ihrer besten Freundin Gertrud in der Kirche sein würde, wäre auf einer ihrer Beerdigungen. Aber jetzt gibt es einen viel schöneren Anlass: Gertrud heiratet. Da gibt es für Renate Bergmann viel zu organisieren. Denn sie ist Brautjungfer und Ersatzbrautmutter in einem, schließlich ist die Braut auch schon 82 Jahre alt. Aber natürlich ist auf Renate Bergmann Verlass: Die nervige Frau Schlode mit dem Kinderchor hat falsche Daten genannt bekommen, damit sie bei dieser Hochzeit nichts durcheinanderbringen kann. Das Büfett ist bestellt, und an die Heizdecke wurde auch gedacht.

Renate Bergmann, Kult-Figur und Pseudonym des Schriftstellers Torsten Rohde, war Trümmerfrau und Reichsbahnerin, ist ein Profi im Haushalt und vierfach verwitwet. In ihren erfolgreichen Büchern plaudert die humorvolle und kluge Oma über herrlich komische Episoden aus ihrem Leben zwischen Altennachmittag und Cyberspace. Renate Bergmann nimmt nicht nur ihr Alter mit Humor, sondern auch die moderne Welt auf die Schippe.

Eintritt kostet 14 Euro

Anke Siefken ist als Schauspielerin seit rund 40 Jahren auf diversen Bühnen zu Hause. Seit 2021 arbeitet sie in Hannover am Theater in der List. Von 2015 bis 2019 war sie mit Renate Bergmann auf Tour, dabei begeisterte sie 2017 auch die Zuschauer in Verl mit „Wer erbt, muss auch gießen“. Ihre jetzige Lesung ist eine der ersten nach der coronabedingten Pause.

Karten im Vorverkauf sind zum Preis von zwölf Euro in der Bibliothek (Hauptstraße 15) erhältlich. An der Abendkasse (Gymnasium Verl, St.-Anna-Straße 22) kostet der Eintritt 14 Euro. Es wird darum gebeten, bei der Veranstaltung eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen.