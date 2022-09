Wie die Stadt Verl den Energieverbrauch reduzieren will

Verl (sib) - Angesichts der drohenden Gasmangellage will die Stadt Verl Energie sparen. Sie muss es sogar mit Blick auf zwei Verordnungen des Bundes. Einige Maßnahmen wurden schon umgesetzt, zahlreiche weitere sind in Planung.

Sämtliche Springbrunnen spucken kein Wasser mehr

Insgesamt prognostiziert die Stadt, rund zehn Prozent ihres Verbrauchs zu reduzieren. Am Dienstag, 20. September, diskutiert der Haupt- und Finanzausschuss über die geplanten Maßnahmen. Ein Überblick. Umgesetzt wurde schon jetzt eine Menge.

Sämtliche Springbrunnen in der Stadt spucken seit Wochen kein Wasser mehr. Die Außenbeleuchtung an den Fassaden öffentlicher Gebäude, an Denkmälern und Kunstwerken wurde abgeschaltet. Die Temperatur in Verwaltungsgebäuden soll mit Beginn der Heizperiode am 1. Oktober auf 19 Grad Celsius abgesenkt werden.

Stadt überlegt, das Rathaus zwischen den Jahren zu schließen

Und die Stadt überlegt, das Rathaus in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr komplett zu schließen. So steht es im Beschlussvorschlag, den Bürgermeister Michael Esken den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses vorlegt.

Zwei Verordnungen des Bundes sind maßgeblich, um die Energieversorgung sicherzustellen – eine, die auf kurzfristige Änderungen im Energieverbrauch von Kommunen abzielt und zum 1. September in Kraft getreten ist sowie eine mittelfristige Variante, die ab dem 1. Oktober gilt, sofern der Bundesrat zustimmt.

Reduktion des Gasverbrauchs um 15 Prozent nicht möglich

Sie sollen dazu beitragen, die Einspar-Vorgaben der Europäischen Union einzuhalten. Sie sehen die Reduktion des Gasverbrauchs um 15 Prozent vor. Das schafft Verl nach Angaben des Bürgermeisters nicht. Und zwar, weil die Stadt bei Strom- und Wärmeversorgungen schon in den vergangenen Jahren massiv eingespart habe.

Selbst für die angepeilten zehn Prozent muss die Stadt den Gürtel erheblich enger schnallen. Städtische Liegenschaften würden zu einem großen Teil mit Fernwärme versorgt. Nur ein Viertel dieser Energie entstehe durch die Verbrennung von Erdgas, heißt es in der Vorlage.

Eltern sprechen sich gegen Schließung der Kleinschwimmhalle aus

Zahlreiche Maßnahmen sind angedacht: Die Kommune überlegt etwa, die Kleinschwimmhalle zu schließen, um zu sparen. Das hat am Donnerstag zu Diskussionen in der Facebook-Gruppe des Bürgermeisters geführt. Zahlreiche Eltern sprachen sich dort gegen die Schließung aus – mit Blick auf die Schwimmkurse der Kinder, die in der Pandemie ohnehin zu kurz gekommen seien.

Der vorgeschlagene Maßnahmenkatalog sieht außerdem vor, die Nachtabsenkungen in öffentlichen Gebäuden – etwa Bau- und Wertstoffhof und Bibliothek – weiter reduzieren.

Flutlichtbeleuchtung soll verkürzt werden

Außerdem sollen die Lüftungs- und Klimageräte in der Friedhofskapelle genauer an die tatsächlichen Nutzungszeiten angepasst werden. Die Stadt listet auch mehrere bauliche Maßnahmen auf, die bei der Einsparung von Gas helfen würden. Das sind längerfristige Vorhaben.

Zusätzlich schlägt die Stadt Stromsparmaßnahmen vor – auch wenn sie nicht direkt in Verbindung mit dem Gasverbrauch stehen. Realistisch sei, etwa die Flutlichtbeleuchtung auf Sportplätzen zu verkürzen, ebenso die Beleuchtung an den Feuerwehrgerätehäusern.

Es könnte dunkler werden zur Weihnachtszeit

Möglich sei auch, die Sterne, die in der Weihnachtszeit die Straßen der Stadt säumen, mindestens drei Stunden weniger pro Tag leuchten zu lassen. Die Einwilligung der Werbegemeinschaft habe man bereits, heißt es in der Vorlage.

Das gleiche sei möglich mit den drei Weihnachtsbäumen im und am Rathaus. Man könne außerdem die Leistung der Straßenlaternen auf dauerhafte Nachtabsenkung reduzieren sowie die Bewegungsmelder in den Fluren der Verwaltung justieren, sodass sie nur für kürzere Zeit beleuchtet werden.

Das letzte Wort hat der Rat am 27. September

Würde die Stadt all das umsetzen – wobei die Kommunalpolitik ein Wörtchen mitzureden hat – ergäbe sich eine Energieeinsparung von knapp 200.000 Kilowattstunden von August bis März 2023.

Mit Blick auf den Energiebericht aus dem Jahr 2020 ergebe das, im Verhältnis zum Gasverbrauch von durchschnittlich 1,9 Millionen Kilowattstunden, die genannte Einsparung von 10,4 Prozent. Das letzte Wort hat der Rat am Dienstag, 27. September (18 Uhr).