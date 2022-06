Wie Erzieher Kindern den Spaß an der Musik vermitteln

Musik fördert die Entwicklung von Kindern. Man kann also nicht früh genug damit anfangen. Doch wie vermittelt man Kindern Spaß an der Musik?

Mit einem Koffer voller Tipps wurde den Teilnehmern gezeigt, wie sich der Spaß an der Musik an die Kinder vermitteln lässt.

Verl (gl) - Kinder lieben es, Musik, Klänge und Rhythmen zu erforschen. Ob Trommeln, Singen, elementare Klangerzeuger oder „richtige“ Instrumente, sie wecken den Forscherdrang und die Kreativität der Jüngsten, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung Kreissparkasse. Jetzt hat ein Weiterbildungskurs für Erzieher stattgefunden.

Wenn pädagogische Fachkräfte diese Begeisterung gezielt nutzen und Musik selbstverständlich in die Kita integriert wird, kann dies den pädagogischen Alltag gleichzeitig entlasten und bereichern. Darüber hinaus wird die Entwicklung der Kinder ganzheitlich gefördert.

Musikalische Bildung spielt eine wesentliche Rolle

Dazu Vorstandsvorsitzender Werner Twent von der Kreissparkasse Wiedenbrück: „Wir sind zutiefst überzeugt, dass die musikalische Bildung von Anfang an eine wesentliche Rolle für die Entwicklung von Kindern spielt. Gerade Musik kann Potenziale im sprachlichen Bereich, im sozialen Miteinander und in der emotional-kognitiven Entwicklung von Kindern wecken. Deshalb freuen wir uns sehr, gemeinsam mit dem Netzwerk Kitamusik NRW ein umfassendes, kostenloses musikalisches Angebot für die Kitas unseres Einzugsbereichs anbieten zu können.“

Mascha Corman, Dozentin des Netzwerks Kitamusik NRW, hat einen Koffer voller Tipps und Anregungen mitgebracht. Auf dem Programm standen die musikalische Begleitung von täglichen Ritualen in der Kita, Gestaltungsideen für Lieder und der spielerische Umgang mit der Stimme. Praxisimpulse für Tänze und Klangexperimente erweitern die musikalischen Möglichkeiten für alle Teilnehmenden. Notenkenntnisse oder besondere musikalische Vorbildung waren nicht erforderlich.

Kreissparkasse Wiedenbrück investiert 100.000 Euro

Für das Projekt „Mehr Musik an Kitas“ investiert die Kreissparkasse Wiedenbrück 100.000 Euro. Kita-Teams sollen ermutigt werden, Musik in den Kita-Alltag zu integrieren. Gemeinsam mit dem Netzwerk Kitamusik NRW erfolgt eine musikalische Begleitung der Einrichtungen über ein Jahr. Das Netzwerk Kitamusik NRW ist seit 2017 aktiv tätig. Ziel des Netzwerks ist es, die musikalisch Aktiven in Kitas in NRW zu stärken und fortzubilden, Kitas in ihrem Bestreben zu unterstützen, musikalische Aktivitäten in ihren Alltag zu integrieren und zu fördern.