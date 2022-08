Wohnzimmerkultur in Verl an der frischen Luft

Die Verler Reihe Wohnzimmerkultur geht am 25. August in die nächste Runde. Ausnahmsweise nicht drinnen, sondern als Gartenparty.

Zu später Stunde wird es auch beim Konzert im Garten gemütlich wie in einem Wohnzimmer.

Verl (gl) - Lesungen, klassische und moderne Konzerte sowie Stücke mit Orgelklängen: Die Bandbreite der Wohnzimmerkultur hat sich in den vergangenen Jahren als vielfältig präsentiert. Der Grundidee folgend, bestimmen die Räume und Wünsche der Gastgeber das Programm und die Künstlerauswahl.

Titel aus Rock, Pop und Swing stehen auf dem Programm

Am Donnerstag, 25. August, wird der Begriff des Wohnzimmers ziemlich frei interpretiert. Für 19 Uhr laden Doris und Wolfgang Feuerborn in ihren Garten ein. „Bei gutem Wetter, unter Bäumen, mit netten Gästen und einer tollen Musikdarbietung stellt sich schnell der Wohlfühlfaktor eines Wohnzimmers ein“, heißt es in einer Mitteilung der Kulturfreunde Verl.

Im Mittelpunkt der großen Gartenparty steht die Band Nexus. Sie überzeugen ihr Publikum mit einer Brücke von Songs der vergangenen 40 Jahre zu weniger bekannten Titeln aus Rock, Pop und Swing. Diese Mischung soll die Gäste an vielen Stellen zum Mitsingen animieren, heißt es weiter.

Sitzgelegenheiten und Verpflegung bringen die Gäste selbst mit

Der Abend wird als Picknickparty organisiert. Die Gäste sind also Selbstversorger, was Sitzgelegenheiten und Verpflegung angeht. Karten für den Abend gibt es ausschließlich über den Verein Kulturfreunde Verl für den Preis von 20 Euro pro Person.

Interessierte erreichen den Verein unter 05246/5349 oder per Mail an [email protected] Eingelassen werden Gäste ab 18.30 Uhr.