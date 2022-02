Zwei Frauen bei Unfall in Bornholte schwer verletzt

Bornholte (ei) - In der vergangenen Woche haben die Verler Politiker noch über eine Verbesserung der Sicherheit an dieser Einmündung in Bornholte beraten: Am Mittwoch nun hat es dort einen schweren Auffahrunfall gegeben. Eine 46-jährige Golf-Fahrerin hatte einen stehenden Opel Astra nicht erkannt, dessen Fahrerin (20) links auf die Bergstraße abbiegen wollte.

Löschzug reinigt Straße

Die beiden Frauen waren gegen 9.45 Uhr auf der Paderborner Straße in Richtung Kaunitz unterwegs. Die Fahrerin des roten Opel Coupé musste nach Polizeiangaben zunächst noch den Gegenverkehr passieren lassen, ehe sie ihre Fahrt in Richtung Oststraße fortsetzen wollte. Die Golf-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und prallte mit ihrem Volkswagen aufs Heck des Astra.

Beide Fahrzeuge blieben auf der Gegenfahrspur mit starken Beschädigungen liegen. Die Fahrerinnen wurden von den Besatzungen der Rettungswagen aus Schloß Holte-Stukenbrock und Rheda-Wiedenbrück an der Unfallstelle behandelt und später ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizeibeamten leiteten rund eine Stunde lang den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Löschzug Verl wurde alarmiert, um die Straße zu reinigen.

Die Politiker hatten in der vergangenen Woche darüber beraten, ob eine Linksabbiegespur die Probleme dort beheben könnte. Eine Entscheidung hängt auch davon ab, wie sich der Landesbetrieb Straßen NRW positioniert.