Versmold: Flucht vor der Polizei mit Drogen im Auto

Am frühen Sonntagmorgen (24. April) wurden zivil ermittelnde Polizeibeamte in Versmold auf ein Auto an der Straße Alter Salzweg aufmerksam, da an dem Ford entwendete spanische Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug zu kontrollieren.

Trotz deutlicher Anhaltezeichen wie Blaulicht und Martinshorn missachtete der Fahrer des Wagens diese und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Leimweg. In der Folge kam der Fahrer des Fords am Leimweg in Höhe der Leimweger Heide von der Straße ab. Der Wagen prallte letztendlich gegen einen Baum. Die Fahrzeuginsassen, ein 36-jähiger Mann aus Velbert (Fahrer) und eine 31-jährige Versmolderin, verletzten sich dabei nicht.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der von ihnen genutzte Ford bereits außer Betrieb gesetzt worden war. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der 36-Jährige unter Drogen stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und in dem Auto wurden Betäubungsmittel aufgefunden. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die spanischen Kennzeichen wurden sichergestellt. Zudem wurden in dem Pkw polnische Kennzeichen aufgefunden, für welche der 36-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.