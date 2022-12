Er hat mutmaßlich Polizeibeamte verletzt, eine junge Mutter gestalkt, Drogen genommen, Haustüren beschädigt, einem Mitbewohner mit dem Messer in den Rücken gestochen und seine Zelle in Brand gesetzt. Am Donnerstag stand ein eritreischer Staatsangehöriger (26), der in kommunalen Unterkünften in Versmold gelebt hat und von März 2020 bis September 2021 durch diverse Straftaten aufgefallen war, zum wiederholten Male vor Gericht.

