Die beliebte Vortragsreihe "Reisewelten" der Volkshochschule Ravensberg in Versmold wird fortgesetzt. Die Besucher erwarten spannende Multivisionsvorträge, die auch einen Blick in den Osten von Russland werfen.

Die städtische Aula in Versmold ist unlängst technisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Laut Bürgermeister Michael Meyer-Hermann gibt es hier jetzt eine große Kinoleinwand, einen leistungsstarken Beamer und ein Dolby Surround Tonsystem. Für die beliebten Multivisionsvorträge aus der VHS-Reihe „Reisewelten“ bedeutet der Umzug aus den Geschäftsräumen der Sparkasse neben zusätzlichen Sitzplätzen auch eine deutliche Attraktivitätssteigerung.

"Familiäre Atmosphäre"

„Wir freuen uns, die erfolgreiche Veranstaltungsreihe weiterhin unterstützen zu dürfen“, sagt Gerold Momann aus dem Vorstand der Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold. „Ich hoffe sehr, dass die Coronazahlen nicht querschießen“, betont Stefan Kuntze als Leiter der Volkshochschule Ravensberg. Die Kapazitäten der Aula seien gegenüber der „familiären Atmosphäre“ im Haus der Sparkasse deutlich erhöht. Die bildmächtigen Vorträge werden seinen Worten zufolge ihre Wirkung voll entfalten und bei vielen Menschen für „offene Münder“ vor Staunen sorgen.

Diese an Tolkiens Hobbits erinnernde Erdbauten thematisiert Dr. Heiko Beyer am 22. November in seinem Reisewelten-Vortrag über Neuseeland Foto: Heiko Beyer

Bereits am 25. Oktober eröffnet Dirk Bleyer um 19:30 Uhr die Reihe mit einem Multivisionsvortrag über die Vielfältigkeit der australischen Landschaft, die ihn sprachlos gemacht habe. „Im Dschungel Tasmaniens trafen wir auf fluoreszierende Pilze, an der Küste bricht das Wasser mit intensiv blau leuchtenden Wellen, und Kängurus im Süden werden weiter nördlich von Krokodilen abgelöst“, so beschreibt Bleyer seine Eindrücke zu den Landschaften von surrealer Schönheit auf dem Roten Kontinent. „Wahre Freiheit finden wir nur mit einem geländetauglichen Jeep“, glaubte er zu Beginn seiner Reise und verspricht spannende Geschichten mit Wanderschuhen, Flugzeug, Tauchausrüstung und Geländewagen sowie herzerwärmende Begegnungen mit Australiern und Aborigines.

„Der Referent kennt Russland sehr gut, es sind nicht die Menschen, die den Krieg wollen“, stellt Stefan Kuntze klar und zerstreut so möglicherweise vorhandene Bedenken zum Reisethema „Transsibirische Eisenbahn“ von Moskau über Baikal nach Peking. Der aus Dresden stammende Holger Fritzsche dokumentiert in seiner Film- und Fotoreportage „Wodka, Weite, Abenteuer“ am 8. November die Fahrt durch endlose Weiten und geniale Steppenlandschaften zur hypnotisierenden Metropole Peking.

Eine Live-Film- und Fotoreportage zur Transsibirischen Eisenbahn findet am 8. November in der städtischen Aula Versmold im Rahmen der VHS-Reihe Reisewelten statt. Foto: Holger Fritzsche

„Russland und die Mongolei sind weit davon entfernt, paradiesisch zu sein, es sind keine Reiseländer für Leute, die ausschließlich Erholung suchen, sondern eher unsortierte Schatzkisten mit einer zuweilen etwas lieblosen Verpackung. Aber wer sich ein wenig Mühe gibt und darunter schaut, findet Authentizität, Herzlichkeit der Menschen und viel unberührte Natur“, sagt Holger Fritzsche über die Reise mit der „Transsib“, die auf unbestimmte Zeit wohl nicht mehr möglich zu sein scheint.

Wie der Kiwi Nationalsymbol wurde

Den Schlusspunkt der dreiteiligen Reihe bildet am 22. November eine sechsmonatige Auszeit vom Alltag, die sich der Fotojournalist Dr. Heiko Beyer in Neuseeland gegönnt hat. Am „schönsten Ende der Welt“ ließ er sich treiben durch die überwältigenden Naturlandschaften, vorbei an eisigen Gletschern und rauchenden Vulkanen. Beyer erzählt in seiner Live-Multivision vom Fischen mit den Maoris, von einer lustigen Gruppe an sargbauenden Senioren und wie der kleine, kugelrunde, flugunfähige Vogel Kiwi zum Nationalsymbol wurde. Auf den beiden Inseln im Südpazifik scheinen die Sorgen und Probleme der Welt in weiter Ferne, so die Erfahrungen von Heiko Beyer.

Die VHS-Veranstaltungsreihe Reisewelten findet künftig in der technisch aufgewerteten städtischen Aula statt. Dazu laden ein (von links) Bianca Rolf, Gerold Momann (beide Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold), Bürgermeister Michael Meyer-Hermann und VHS-Leiter Stefan Kuntze Foto: Gerhards

Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten empfiehlt VHS-Leiter Stefan Kuntze eine rechtzeitige Anmeldung. Das kann telefonisch unter 05201-81090, per Mail an [email protected], persönlich oder online erfolgen. Am Veranstaltungstag gelten die aktuellen Corona-Regeln, die Gebühr von jeweils 15 Euro (ermäßigt 8 Euro) wird erst nach Durchführung der Veranstaltung eingezogen. Über mögliche aktuelle Änderungen werden alle Interessierten rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.