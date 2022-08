Drei Tage geht es in Versmold richtig rund

Nach coronabedingt massiven Einschränkungen des Stadtfestivals in Versmold im Jahr 2020 und 2021 ist die Kaufmannschaft der Interessengemeinschaft Einkaufsstadt Versmold (IGEV) überglücklich mitteilen zu können, dass die beliebte Veranstaltung in diesem Jahr wieder von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. August, in voller Größe stattfinden wird.

Zwei große Bühnen

Auch wenn es einige kleine Veränderungen geben wird, so freuen sich die Veranstalter endlich wieder ein geballtes Programm mit tollen Besonderheiten anbieten zu können. Neben tollen Open-Air-Konzerten auf der „The Family Butchers“-Arena vor dem Rathaus und der „Nagel Group“-Bühne hinter dem Rathaus sollten sich die Besucher auch die attraktiven Fahrgeschäfte, den großen Flohmarkt sowie den verkaufsoffenen Sonntag nicht entgehen lassen.

Rock'n Roll mit Boppin'B

Es soll Qualität geboten werden: Deutschlands erfolgreichstes Rock’n’Roll-Quintett „Boppin´B“ wird erstmals in Versmold auftreten. Und das bei freiem Eintritt. Zu erleben ist der Aschaffenburger Fünfer, bestehend aus Michi Bock (Gesang), Golo Sturm (Gitarre), Frank Seefeldt, Gregor Obermeier und Sven Garrecht, die sich an den Saxofonen abwechseln, Didi Beck am Kontrabass und Thomas Weiser an der Trommel, am Eröffnungsfreitag, ab 21.30 Uhr, auf der Nagel Group-Bühne. Musikalisch sorgt die Combo mit Rock ’n’ Roll und Rockabilly der 1950er-Jahre und integrierten Elementen aus Ska, Swing, Punk und Pop normalerweise für hemmungsloses Tanzen und Mitsingen.

CJD-Kammerchor ist dabei

Krasser Gegensatz, aber auch zum ersten Mal auf dem Stadtfestival Versmold dabei ist der mehr als 30 Sänger starke CJD-Kammerchor unter der Leitung von Sandra Lubos und die Band der Christopherusschule Versmold, die am Samstag, 27. August, ab 20 Uhr, auf der Nagel Group-Bühne, unter Beweis stellen, warum sie 2016 den WDR-Wettbewerb und damit die Ehrung „Der beste Chor im Westen!“ gewonnen haben. Sandra Lubos verriet, dass man die Zuhörer mit einem neuen Repertoire rund um Popularmusik und Musicalhits begeistern möchte. Zudem will die Chorleiterin und Hochzeitssängerin, die von 2012 bis 2018 an der Hochschule für Musik Detmold Schulmusik und Gesang studiert hat und über eine musikalische Ausbildung im Bereich Pop und Jazz verfügt, selbst als Solistin auftreten.

1. Versmolder Singen

Und weil Singen in Gemeinschaft glücklich macht, sind alle Besucher auch zum gemeinsamen 1. Versmolder Singen mit dem Kammerchor eingeladen. „Für uns ist die Teilnahme des CJD-Kammerchores und der Schulband eine besondere Ehre, weil sie bisher noch nie auf dem Stadtfestival aufgetreten sind“, so Rainer Stodieck, der mit der IGEV das planerische Gesamtkonzept für das Stadtfestival entwickelt hat. Der große Familien-Flohmarkt findet am Sonntag, ab 12 Uhr, rund um den Schweinebrunnen statt. Der Aufbau der Stände ist ab 11 Uhr möglich. Der verkaufsoffene Sonntag findet von 13 bis 18 Uhr statt.

Während des Pressegesprächs bei der Volksbank Versmold betont Rosi Dieckmann-Rose als IGEV-Vorsitzende, dass das Stadtfestival und die freien Eintritte zu den Open-Air-Konzerten nur unter einer Voraussetzung stattfinden können: nämlich weil eine Schar von Sponsoren, darunter die Volksbank Versmold als einer der langjährigen und zuverlässigen Hauptsponsoren, sowie zahlreiche ehrenamtliche Helfer der IGEV als Veranstalter den Rücken stärken.

Plätze für die Fahrgeschäfte

Die Planungen für das Stadtfestival habe das Orgateam aufgrund von einigen Veränderungen vor teils große Herausforderungen gestellt, so Rainer Stodieck. Und das nicht nur aufgrund der neuen, von den Gewerbetreibenden viel gelobten Innenstadtgestaltung, die aufgrund verschiedener festverbauter Elemente Standbetreibern einige Schwierigkeiten beim Aufbau bereiten werden. Des Weiteren stünde der Combi-Parkplatz diesmal nicht zur Verfügung, sodass man für den Autoscooter einen neuen Stellplatz finden müsse. Keine leichte Aufgabe, denn für den Aufbau und Betrieb des Fahrgeschäftes braucht es eine größere Fläche, die innerstädtisch kaum vorhanden ist. Der Musikexpress ist dagegen auf seinem Stammplatz auf der Rasenfläche an der Sparkasse zu finden, der Breakdance und das Riesenrad werden auf dem Platz am ehemaligen Autohaus Nagel aufgebaut, der Scheibenwischer hat ebenfalls einen innerstädtischen Platz.

Tag der Vereine

Überaus wertvoll sei, gerade in Zeiten immens gestiegener Kosten für Energie- und Bühnentechnik, die Vielzahl von heimischen Sponsoren, die die Veranstaltung absicherten und sogar weitere Ergänzungen möglich machen, betont Rainer Stodieck. Sehr glücklich ist das Orgateam auch über die Teilnahme von etlichen Vereinen und Gruppen aus Versmold. So wird Jan Froböse am Eröffnungsfreitag, ab 20 Uhr, auf der Nagel Group“-Bühne, live zu hören sein. Der Sonntagnachmittag steht ganz im Zeichen der Versmolder Vereine. Mehr als 90 Prozent der Aufführungszeiten sind bereits vergeben. „Das Interesse war und ist noch immer riesig“, freut sich Rainer Stodieck über die Lust am Mitmachen.

Noch) kein Buspulling und Schlagerpatt

Nicht stattfinden wird diesmal das Buspulling mit der Firma Sieckendiek. Gründe dafür finden sich in coronabedingten Unsicherheiten bei einigen Teams. Ebenfalls auf das nächste Jahr verschoben ist aufgrund schwacher Anmeldungen auch der geplante Schlagerpatt. Um die Premiere mit Erfolg durchführen zu können, bräuchte es mindestens 15 bis 20 Teams, die sich mit Schlagerwagen oder als Fußgruppen an dem fröhlichen Umzug beteiligten, erklärt Rosi Dieckmann-Rose. Aktuell lägen aber nur vier Anmeldungen vor.