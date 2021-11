Fahrer flieht vom Unfallort

Ein Autofahrer (35) aus Harsewinkel hat in Versmold in der Nacht zu Mittwoch unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht und ist zunächst geflohen. Nach den Erkenntnissen der Polizei ist er gegen 4 Uhr mit seinem Passat auf der Langen Straße von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er konnte sich aus dem erheblich beschädigten Fahrzeug befreien und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Aufgrund des Schadensbildes am Auto vermuteten die Rettungskräfte erhebliche Verletzungen und leiteten, allerdings erfolglos die Fahndung ein. Etwas später meldete sich der Harsewinkler auf der Polizeiwache Versmold. Eine Blutprobe wurde angeordnet Im Krankenhaus Gütersloh wurde er wegen seiner schweren Verletzungen stationär aufgenommen.

Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.