Konzert in Versmolder Kirche kostet Chor 800 Euro Heizgeld

Pop-Up, das Vokalensemble der Hochschule für Musik in Detmold, tritt am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr in der St. Petri-Kirche in Versmold zu einem Doppelkonzert mit dem CJD-Jugendkammerchor aus Versmold auf.

Die aktuelle Energiepreiskrise trifft auch die Arbeit von Chören, in diesem Fall den Jugendkammerchor der CJD-Schule in Versmold. Denn um ein Konzert mit einem anderen, ebenfalls sehr ambitionierten Chor veranstalten zu können, muss der Veranstaltungsort, in diesem Fall die St.-Petri-Kirche in Versmold, über mehrere Tage vorgeheizt werden, weil die Ev. Kirchengemeinde aus Energiespargründen die sogenannte Winterkirche eingeführt hat und selbst für Gottesdienste aufs Gemeindehaus ausweicht. Und dieses Vorheizen geht ins Geld, wie Sandra Lubos, Leiterin des CJD-Jugendkammerchores, dem WB verrät. In der Summe müsse der Jugendkammerchor aus seinem eigenen Budget etwa 800 Euro vorfinanzieren, weil das Vorheizen der Kirche über mehrere Tage so teuer ist.

Sandra Lubos, Leiterin des CJD-Jugendkammerchores Sandra Lubos, Leiterin des CJD-Jugendkammerchores Foto: Privat

Das Chorkonzert am kommenden Freitag ist zwar mit freiem Eintritt. Doch wegen der tatsächlichen Kosten erhofft der CJD-Jugendkammerchor umso mehr, dass die hoffentlich zahlreichen Besucher großzügige Spenden zur Deckung der Unkosten hinterlassen. Freunde der Chormusik können sich in Versmold am Freitag, 27. Januar, ab 19 Uhr in der St.-Petri-Kirche auf ein ganz besonderes Konzert freuen, auch für die Chorleiterin des CJD-Jugendkammerchores. Denn Sandra Lubos ist es gelungen, Pop-Up, das 26-köpfige Vokalensemble der Hochschule für Musik Detmold, für ein gemeinsames Doppel-Konzert zu gewinnen.

Hier ein Archivfoto des CJD Jugendkammerchores aus Versmold Foto: Picasa

Der Detmolder Chor steht unter der Leitung von Anne Kohler, jener Professorin an der Musikhochschule Detmold, bei der Sandra Lubos ihre Ausbildung durchlaufen hat. „Es ist für mich eine besondere Ehre, einen so renommierten Chor zu gewinnen und neben meiner ehemaligen Professorin stehen zu dürfen“, sagt die Leiterin des CJD-Jugendkammerchores. Für Jugendkammerchor „eine tolle Chance“Das Konzert steht unter dem Motto: „Und die Chöre singen für dich.“ Anne Kohler wird zuvor einen Workshop geben, und beide Chöre singen sogar einige Stücke zusammen. „Das ist eine einmalige Gelegenheit, mit einem so herausragendem Chor in einen kulturellen Austausch zu kommen“, sagt Lubos.

Anne Kohler ist Professorin für Chorleitung an der Hochschule für Musik Detmold und seit 2020 künstlerische Leiterin des Bundesjugendchores.. Foto: Privat

Jazzstandards, Popsongs, Gospels und Songwriter-Titel bilden das Repertoire des Chores Pop-Up, deren Mitglieder in den Studiengängen Schulmusik, Musikübertragung, Gesang und Musikpädagogik studieren. Pop-Up sucht das musikalische Miteinander und ist stets auf der Jagd nach neuen, spannenden Arrangements, die überwiegend eigens für das Ensemble geschrieben werden. Farbige Pop-Sounds, pulsierende Rhythmen, ein homogener Ensembleklang und lebendige Präsentationen sind Charakteristika des Chores. Pop-Up nahm an der VocCologne und dem Aarhus Vocal Festival teil und sang als Background-Chor der Rolling Stones in der Düsseldorfer Esprit-Arena vor 50.000 Zuhörern. Im Jahr 2017 gewann das Ensemble den 1. Preis im Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf und 2018 den Deutschen Chorwettbewerb.

Anne Kohler ist Professorin für Chorleitung an der Hochschule für Musik Detmold und seit 2020 künstlerische Leiterin des Bundesjugendchores. Ihre Ausbildung vertiefte sie durch den Besuch von Meisterkursen bei Eric Ericson, Frieder Bernius, Volker Hempfling, Tonu Kaljuste und Maria Guinand. Workshops mit „The Real Group“ (S), Jens Johansen (Vocal Line, DK) und Thierry Lalo sowie die Zusammenarbeit mit den Arrangeuren Oliver Gies und Martin Carbow gaben ihrer Arbeit entscheidende Impulse. Als Leiterin für Kurse und Workshops zu den Themen Dirigieren, Stimmbildung und Jazzchorleitung sowie als Jurorin ist sie international tätig. An der HfM Detmold leitet sie eine Hauptfachklasse von Chordirigenten sowie Pop-Up.