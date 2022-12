Kostenprognose liegt bei 4,3 Millionen Euro

Wenn man die Schüler der Grundschule in Bockhorst nach ihrem schönen Erlebnis im Rahmen des Richtfestes am Dienstag befragt, dann wird das Hochziehen des Richtkranzes mit dem Kran vermutlich den ersten Platz belegen. Gefolgt von den Bratwürstchen, die es nach der offiziellen Feierlichkeit gab und dem Schullied, das die Kinder zu Ehren der vielen Richtfestgäste und der am Bau beteiligten Handwerker lautstark gesungen haben. Mittendrin in der Gästeschar waren auch der Versmolder Bürgermeister Michael Meier-Hermann, Architekt Louis Zwaan, Bernd Zurmühlen-Hirtz, der zusammen mit weiteren Nachbarn die Richtkrone erstellt haben, sowie Schulleiter Benjamin Finke. Es sei in einer Lehrerkarriere eher selten einen Schulneubau mitgestalten zu dürfen.

