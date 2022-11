Mann spricht in Loxten Radfahrerin (12) an

Eine zwölfjährige Fahrradfahrerin ist am Freitagnachmittag (18. November) um 17 Uhr im Ortsteil Loxten die Straße Am Sportplatz entlanggefahren, als sie ihren Angaben nach von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde.

In Versmold ist erneut ein Mädchen auf einem Fahrrad von einem Mann angesprochen worden. Er bot der Zwölfjährigen an, sie mitzunehmen und griff ihr an den Arm. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann verwickelte das Kind den Angaben nach in ein Gespräch und bot ihr an, es samt Fahrrad mit dem Auto nach Hause zu fahren. Als er das Mädchen am Arm griff, habe sie sich losreißen können. Mit dem Fahrrad fuhr sie weiter.

.Der Unbekannte soll in Richtung Rothenfelder Straße davongefahren sein. Der Mann war ca. 40 Jahre alt, 1.85 Meter groß, er trug eine schwarze Jeanshose, eine dunkle Winterjacke und eine graue Wollmütze mit der Aufschrift „Keep“. Der Auto soll ein dunkler Pkw gewesen sein. Möglicherweise ein VW Caddy oder ein ähnliches Modell. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Mann oder dem Pkw geben? Wer hat am Freitagabend verdächtige Beobachtungen rund um den Sportplatz in Versmold-Loxten gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Die aktuelle Beschreibung erinnert an einen Vorfall Mitte September. Damals hat ein Mann in Versmold auf der Gestermannstraße ein neunjähriges Mädchen, das ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war, aufgefordert, mit zu seinem vermutlich weißen Transporter zu kommen und kurz an der Jacke des Mädchens gezogen. Die Neunjährige reagierte richtig und fuhr weiter.