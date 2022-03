Metallschrott-Diebe fahren Zeugen fast um

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde sie am Donnerstagmittag, 17. März, gegen 13 Uhr in Versmold über Metallschrott-Diebe auf einem Werkstattgelände am Westheider Weg informiert.

Zum Tatzeitpunkt wurden ein Mann und eine Frau auf frischer Tat ertappt, als sie Mettallschrott aus einer Mulde auf dem Werkstattgelände in einen weißen Mercedes Sprinter luden.

Mann stellt sich in den Weg

Als sich ein Zeuge dem abfahrenden Sprinter in den Weg stellte, fuhr der Fahrer des Wagens sehr nah an dem Zeugen vorbei. Es kam zu einer Berührung des Mannes mit dem Transporter. Anschließend fuhren die Diebe in Richtung Rothenfelder Straße davon. Der Mann wurde nicht verletzt.

An dem Mercedes Sprinter soll ein rumänisches Kennzeichen gehangen haben. Es werden weitere Zeugen gesucht. Wer Angaben zu den Dieben machen kann oder Hinweise zu dem genutzten Fahrzeug geben kann, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05421 / 869-0.