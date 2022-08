Kontrolle verloren: Auto überschlägt sich mehrfach

Der Alleinunfall ereignete sich gegen 11.05 Uhr. Auf der Münsterstraße in Höhe Hausnummer 160 war der Pkw-Fahrer, welcher mit einem Fiat auf der Münsterstraße, aus Versmold kommend in Fahrtrichtung Sassenberg, unterwegs war, nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen geraten. Vermutlich aufgrund zu starker Gegenlenkbewegungen des Fahrers geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich in der Folge mehrfach unkontrolliert. Dabei schleuderte es kurz auf die ursprüngliche Fahrspur zurück, ehe es erneut nach rechts in einem Straßengraben auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam.

Durch die enorme Wucht der Überschläge wurde der Fahrer schwer verletzt. Nach erster Diagnostik und Versorgung am Unfallort entschied sich der eingesetzte Notarzt den Rettungshubschrauber zu alarmieren. Die Besatzung flog den Mann ins Gilead-Krankenhaus nach Bielefeld.

Fahrbahn zwei Stunden lang gesperrt

Der schwer beschädigte Fiat wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Für die Zeit der polizeilichen und rettungsdienstlichen Maßnahmen blieb der Bereich der Unfallstelle für mehr als zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.