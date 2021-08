Spargelernte nimmt langsam Fahrt auf

Altkreis.

In der Nacht von Montag auf Dienstag herrschten Frosttemperaturen – wieder einmal. Es war schon die 22. Nacht in diesem Monat mit Temperaturen unter Null Grad Celsius. Wetter-Experten sprechen bereits vom kältesten April seit Jahrzehnten in Deutschland. Dazu sagt Björn Borgmeyer vom gleichnamigen Spargel- und Erdbeerhof in Dissen: „Wir sind deshalb später angefangen Spargel zu ernten.“

Klaus Münstermann