Spitzentennis live in OWL mit Laura Siegemund und Mona Barthel

Fans können nicht nur vor dem Fernseher mit den Tennis-Assen in Wimbledon mitfiebern – in dieser Woche gibt es in OWL auch Spitzentennis live zu erleben. Im Versmolder Tennispark werden bei den 10. Reinert Open die Internationalen Nordrhein-Westfälischen Tennismeisterschaften der Damen ausgespielt.

Mit dabei sind die deutschen Fed-Cup-Spielerinnen Laura Siegemund und Mona Barthel. Wildcard-Inhaberin Jule Niemeier fehlt aus den bekannten guten Gründen: Ihre Erfolge auf dem Rasen von Wimbledon machten einen Start in Versmold unmöglich.

Erstmals ist das Turnier in Versmold mit 100.000 US-Dollar dotiert. An Nummer eins der Setzliste steht die Französin Chloe Paquet (Weltranglistenplatz 106). Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen neben Siegemund (228), die sich nach einer Verletzungspause zurück in die Weltspitze kämpfen will, und Barthel (450) vor allem auch auf Nastasja Schunk.

Am Dienstag ist das Turnier mit der ersten Runde gestartet, Siegemund siegte zum Auftakt in einem spannenden Dreisatz-Match. Der Turniersiegerin winken neben 15.239 Dollar Preisgeld auch 140 Weltranglistenpunkte. Parallel zur Einzelkonkurrenz wird auch ein Doppelwettbewerb auf den vier Turnierplätzen am Stadtpark ausgetragen. Die Finals werden am Sonntag ab 11 Uhr gespielt.

Auf Besucher wartet ein kleines Rahmenprogramm. Lounge-Bereiche und ein Biergarten laden zum Verweilen ein. Das Westfalen-Blatt verlost in Kooperation mit „Billie Green“, der neuen Marke für vegane Fleischersatzprodukte der Versmolder Unternehmensgruppe InFamily Foods, drei Mal zwei Eintrittskarten für den Finaltag. Näheres dazu auf unserem Westfalen-Blatt-Sport-Kanal bei Facebook!

Vor Ort können die auf rein pflanzlicher Basis hergestellten Produkte auch an einem Foodtruck auf dem Turniergelände noch vor dem für September geplanten Marktstart verkostet werden.