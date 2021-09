TFB plant Veggie-Vorstoß

Versmolder Wursthersteller greift Tönnies und Rügenwalder an

Versmold

Der aus der Versmolder Privatfleischerei Reinert hervorgegangene Wursthersteller The Family Butchers (TFB) hat große Pläne mit vegetarischen und veganen Produkten. Co-Firmenchef Hans-Ewald Reinert kündigte jetzt für April 2022 den Start eines Sortiments an fleischlosen Wurstalternativen an. Zunächst seien mindestens acht Produkte geplant. Binnen fünf bis sieben Jahren sollen 100 Millionen Euro mit Veggie-Produkten erlöst werden, erklärte Reinert.

Von Oliver Horst