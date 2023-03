Transporter und Ford Fiesta in Versmold aufgebrochen

In Versmold sind in der Nacht vom 6. auf den 7. März zwei Transporter und ein Ford Fiesta aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die drei bisher bekannt gewordenen Tatorte lagen hierbei an den Straßen Roggenkamp, Ringallee und Berliner Straße. Jeweils durch Einschlagen der Seitenfenster gelangten die Diebe in die Fahrzeuge. Am Roggenkamp war es ein Renault Firmentransporter, aus dem eine Geldbörse gestohlen wurde. Aus einem weiteren Firmentransporter, der an der Berliner Straße abgestellt war, haben die Diebe einen Akkuschrauber und aus einem Ford Fiesta an der Ringallee eine Jacke gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Dienstagnacht an den jeweiligen Straßen oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.