Nach den Grundwasserdebatten in Halle, die erst kürzlich zu einer ausführlichen gutachterlichen Betrachtung durch den Hydrogeologen Frank Schmidt (Bielefeld) im Umweltausschuss führten, gibt es jetzt auch in Halles Nachbarschaft Kritik. In Borgholzhausen haben die Pläne für ein neues, womöglich interkommunales Wasserwerk in den südlichen Stadtbezirken Casum und Holtfeld für kritische Reaktionen bei Umweltverbänden und auch betroffenen Landwirten gesorgt. Und im benachbarten Versmold hat sich der noch junge Zusammenschluss „Bürger mit Wirkung“ zusammen mit dem BUND, der Initiative Hamlingorf, dem Verein für eine lebenswerte Zukunft und Fridays for Future Altkreis Halle in einem Bürgerantrag zum Wasserwerk Rippelbaum zu Wort gemeldet.

