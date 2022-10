Versmold lockt die Besucherscharen

Endlich wieder Wurstträgermarkt: Scharen von Besuchern zog es dazu am Wochenende nach Versmold. Vor allem am Sonntag war die Versmolder Innenstadt proppevoll.

Erstmals an zwei Tagen: Wurstträgermarkt war vor allem Sonntag bestens besucht

Mit einer riesigen Vielfalt rund um Musik, Regionalmarkt mit Selbstgemachtem, Darbietungen und Informationen und mit verkaufsoffenem Sonntag luden die Interessengemeinschaft Einkaufsstadt Versmold (IGEV) und die Stadt Versmold erstmalig an zwei Tagen, nämlich am Samstag und Sonntag, zwischen der innerstädtischen Münsterstraße und der Berliner Straße zum Stöbern, Genießen, Entdecken und Erleben ein. Dabei flanierten am Sonntag wahre Besuchermassen durch die gesperrten Straßen.