Versmolder Sünne Peider erneut abgesagt

Im zweiten Jahr in Folge wird es keine große Innenstadt-Kirmes in Versmold geben: Stadt und Schausteller haben mit großem Bedauern gemeinsam entschieden, den „St.-Petri-Markt“ 2022 abzusagen, teilte Stadt-Pressesprecherin Jennifer Oldach am Mittwoch mit.

Endlich mal wieder Tempo und Drehmoment in einem Fahrgeschäft auf der Versmolder Kirmes Sünne Peider genießen – wie hier 2016: Das ist in diesem Jahr noch nicht wieder möglich.

Sei man im vergangenen Jahr noch optimistisch gewesen, dass der Markt 2022 wieder stattfinden könnte, so sei angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens und der vielen Unsicherheiten, mit der die Planungen für das erste März-Wochenende verbunden wären, nicht möglich, ein Volksfest dieser Größenordnung verlässlich und verantwortbar durchzuführen.

„Uns tut diese erneute Absage allen in der Seele weh, und gerne hätten wir den kleinen und großen Besuchern und den Schaustellern Kirmesvergnügen in unserer Innenstadt ermöglicht. Jedoch sehen wir unter den derzeitigen Rahmenbedingungen keine Alternative zu dieser Entscheidung“, sagte Bürgermeister Michael Meyer-Hermann.

Ausschlaggebend seien insbesondere die noch nicht absehbaren Regelungen Anfang März, die in einer offenen Innenstadt nicht gegebene Steuerung und Begrenzung der Besucherströme und die vielen, kaum kontrollierbaren, begleitenden Veranstaltungen in Gaststätten und anderen Lokalitäten gewesen. Ein verantwortbares und durchsetzbares Hygienekonzept sei auf dieser Basis nicht zu erstellen, so der Bürgermeister.

„Kirmesfans werden sich leider noch gedulden müssen“

Schausteller und Stadt sind sich einig: „Sünne Peider bedeutet eine volle Stadt, dichtes Gedränge vor den Fahrgeschäften und Buden und eine Fortsetzung des Kirmesabends in den Kneipen – so sollte es sein, aber so kann es derzeit noch nicht sein. Wir sind uns der gemeinsamen Verantwortung bewusst, wie aber auch der Signalwirkung für weitere Jahrmärkte im Frühjahr. Kirmesfans werden sich leider noch gedulden müssen“, so Meyer-Hermann weiter.

Klaus Rasch, André Schneider und Dirk Oberschelp als Vertreter der heimischen Schausteller haben Verständnis für die Entscheidung der Stadt, blicken aber weiter sorgenvoll in die Zukunft: „Nach nun bald zwei Jahren fast ohne Einnahmen wird nun auch die Frühjahrssaison wohl erneut nahezu komplett ausfallen müssen. Das trifft uns enorm hart und kann für viele Kollegen existenzbedrohend sein.“ Man hoffe darauf, dass im Laufe des Frühjahres sich die Lage bessere und Veranstaltungen möglich werden.

Für Versmold werden sich Stadtverwaltung und Schausteller in den nächsten Wochen eng abstimmen. „ Vielleicht lässt sich vor dem Sommer etwas bei uns nachholen oder das Stadtfestival größer feiern. Aber auch das wird sich immer nur kurzfristig unter Berücksichtigung der aktuellen Lage zeigen können“, so der Bürgermeister.