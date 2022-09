Kreissängertag diskutiert die Probleme und Entwicklungen in der hiesigen Chorlandschaft

In den vergangenen drei Jahren hat der Sängerkreis Halle Abmeldungen von insgesamt sieben Chören aus Oesterweg, Kölkebeck, Borgholzhausen, Loxten, Versmold und Greffen verbuchen müssen. Anders als man es zunächst vermuten könnte, sind nicht die Beschränkungen während der Coronapandemie der Grund, sondern vielmehr das Alter der Sänger. „Es kommt einfach nichts Jüngeres nach. Und das, obwohl das Singen bei der jungen Generation attraktiv ist“, bedauerte Kreischorleiter Dietmar Gerbaulet am Samstag im Rahmen des Kreissängertags im DRK-Heim in Versmold.