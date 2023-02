Wie in einem Mafia-Film, der in Versmold spielt

Zwei Prozesse mit Angeklagten aus Versmold starten im März vor dem Landgericht Bielefeld. Die Anklageschrift liest sich in einem Fall wie in einem schlechten Mafia-Film. Doch die Tat soll tatsächlich so passiert sein und sich unter anderem in Versmold abgespielt haben.

Drei Männer, darunter ein 38-jähriger Versmolder, müssen sich ab dem 23. März vor dem Landgericht in Bielefeld unter anderem wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenhandels verantworten.Zwei der Angeklagten sollen am 1. Oktober 2022 in eine Asylunterkunft in Spenge eingebrochen sein, dort einen Bewohner bis zur Bewusstlosigkeit getreten, geschlagen, gewürgt und 17.000 Euro entwendet haben. Anschließend soll dem Opfer Fesselwerkzeug um den Hals gelegt und eine Stofftasche über den Kopf gezogen worden sein, ehe er in ein Waldstück gebracht und bedroht worden sein soll.

Prozess 1: Verdacht des erpresserischen Menschenhandels

Später soll der Geschädigte in das vom Versmolder bewohnte Haus gefahren worden sein, wo er vom Hund des Angeklagten in Schach gehalten worden sein soll. Gefesselt soll das Opfer in ein fensterloses Kellerloch gesperrt worden sein, wo es vom Versmolder über Stunden mehrfach bedroht worden sein soll: „Ich bring dich um“, „ich schneide deine Hände ab“ oder „ich bringe dir eine Aids-Spritze.“ Darüber hinaus soll der Versmolder den Geschädigten auf noch qualvollere Art gefesselt und mit einem Stock gegen den Kopf geschlagen haben.

Das Martyrium hat sich laut Anklage auch am nächsten Tag fortgesetzt. Alle drei Angeklagten sollen das gefesselte Opfer aus dem Keller geholt haben. Der angeklagte Dortmunder soll dem Geschädigten erklärt haben, er sei ein Mafioso, der die Schulden des Geschädigten aufgekauft habe. Diese müsse er nunmehr bei ihm abarbeiten und zudem 10.000 Euro zahlen.

Der Angeklagte aus Versmold, den das Opfer bei Betäubungsmittelgeschäften „abgezogen“ haben soll, soll den Geschädigten später zudem mit einem Tuch geknebelt und ihm mit einem Machetenschlag eine mehrfache Fraktur des rechten Handgelenks zugefügt haben. Danach soll der Angeklagte gedroht haben, den Geschädigten umzubringen, wenn er die Polizei aufsuche. Während der ganzen Zeit soll dieser nichts zu essen und lediglich am 2. Oktober einen Schluck Wasser erhalten haben.

Prozess 2: Verdacht des versuchten Mordes

In einem weiteren Fall muss sich ein 43-jähriger Versmolder ab dem 20. März unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes vor dem Landgericht verantworten. Am späten Abend des 8. Oktober 2022 soll der Angeklagte die Matratze seines Bettes in dem von ihm bewohnten Zimmer in einer Unterkunft in Versmold angezündet haben. Zur Tatzeit sollen sich in dem Gebäude 17 weitere Personen, teilweise schlafend, befunden haben. Der Angeklagte soll billigend in Kauf genommen haben, dass durch das unkontrollierte Feuer die weiteren Anwesenden im Haus hätten zu Tode kommen können. Außerdem soll er durch Abschließen der Zimmertür in Kauf genommen haben, dass das Löschen verhindert bzw. erschwert werde. Das Feuer soll in der Folgezeit auf das ganze Gebäude übergegriffen haben und trotz des Löschens der Feuerwehr sollen fünf Bewohner eine Rauchgasverletzung erlitten haben.