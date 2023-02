Zehntausende Besucher bei Sünne Peider in Versmold

Eines der ältesten Volksfeste Westfalens, der erstmals im Jahr 1704 als Vieh- und Bauernmarkt erwähnte Versmolder St. Petri-Markt, auch umgangssprachlich Sünne Peider genannt, konnte erstmals seit der Coronapandemie wieder in vollem Umfang und ohne jegliche Einschränkungen gefeiert werden. Obwohl die Eröffnung am Freitag von Regen und Kälte dominiert war, besuchten während der drei Veranstaltungstage so viele Besucher wie lange nicht mehr die Versmolder Kirmesmeile.

Unter dem Motto „Endlich wieder Kirmes in Versmold“ wurde das Spektakel am Freitag mit dem Abwurf von 1.300 Freikarten von der Drehleiter der Feuerwehr, einigen Tanzdarbietungen, einem Kurzkonzert des Musikzuges Oesterweg der Freiwilligen Feuerwehr Versmold und einer großen Verlosung eröffnet. Dabei konnte sich Eva-Maria Kölkebeck (30) aus Versmold über eine fünftägige Fahrt nach Norderney freuen. Die Reise möchte sie mit ihrem Mann Marcel und Söhnchen Emil antreten. Der zweite Preis, ein Besuch des Musicals „Eiskönigin“ in Hamburg, hat Horst Günter Brune aus Borgholzhausen gewonnen. Der dritte Preis, eine Tagesfahrt zur Rhododendron-Schau „Rhodo“ in Westerstede, ging an Susanne Hollein.