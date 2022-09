Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Versmold

Ravensberger Straße muss am frühen Mittwochmorgen zwei Stunden gesperrt werden

Versmold

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Ravensberger Straße (B476) in Versmold sind am frühen Mittwochmorgen zwei Verkehrsteilnehmer verletzt worden. Beide wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Von Gabriele Grund