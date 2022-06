Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat es vorige Woche bereits angekündigt: Von Freitag, 30. Juni, an sind die sogenannten „Corona-Bürgertests“ nicht mehr kostenlos für alle. Stattdessen werden drei Euro fällig – es sei denn, jemand möchte einen Krankenhaus- oder Altenheimbesuch machen. Oder ist in den ersten drei Monaten schwanger. Oder jemand zeigt Covid-Symptome. Oder jemand im eigenen Haushalt ist infiziert. Aber wie soll das konkret gehandhabt werden?

Von Freitag, 30. Juni, an sollen Corona-Bürgertests kostenpflichtig sein – Nachweis über Ausnahmen auch im Altkreis Halle noch ungeklärt

Die Testzentren wissen es nicht. Sie warten auf Anweisungen vom Land, die noch nicht vorliegen. „Wir müssen die Ausführungsbestimmungen aus Düsseldorf abwarten. Uns sind im Moment noch die Hände gebunden“, sagt Rainer Stephan, Sprecher des DRK-Kreisverbandes Gütersloh, der unter anderem in Werther die hier inzwischen einzige Testmöglichkeit an der Engerstraße betreibt. „Da werden wir vermutlich von jetzt auf gleich reagieren müssen, aber das kennen wir in der Pandemie ja schon.“