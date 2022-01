„Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, und gönnen Sie sich auch in diesem Semester wieder Ihre ganz persönliche Bildungs(aus)zeit“, so schreibt Stefan Kuntze im Vorwort des aktuellen Programms anlässlich des Semesterauftaktes Anfang Februar. Ansonsten fühlt sich nicht nur er an eine Dejavu-ähnliche Zeitschleife erinnert. „Mit Schwung und Elan arbeiten wir am Programm, dann zieht man uns wieder den Stecker“, beklagt der VHS-Leiter.

Blaumeise mit Nachwuchs: Wie man solche sympathischen Gesellen in den heimischen Garten lockt, erklärt am 31. März Andreas Bader in Halle.Das neue VHS-Programm für das Anfang Februar beginnende Semester hält zahlreiche interessante Angebote bereit.

Inzwischen werden die jeweils gültigen Infektionsschutzregeln zentral auf der Webseite www.vhs-ravensberg.de bereit gestellt. Für Bewegungs- und Kochkurse gilt konsequent 2G plus, an Sprach- und Integrationskursen kann nur teilnehmen, wer geimpft, genesen oder zumindest negativ getestet ist. Regionale Ärzte und Dolmetscher führen bei Angeboten für nichtdeutsche Mitbürger zusätzlich den Impfdialog und informieren zu diesem wichtigen Ausweg aus der Pandemie.

Pandemie-Routine

Im Übrigen hat die VHS sich laut Sylvia Feld den Umständen in Form von kleineren Lerngruppen, mehr Raum und effektiver Hygienekonzepte angepasst. Bisher verzeichnet die stellvertretende VHS-Leiterin keine Rückmeldungen über Infektionen im Aus- und Weiterbildungsangebot der Volkshochschule.

„Bei uns können die Menschen sicher sein, die Konzepte haben sich bewährt“, bestätigt Stefan Kuntze und bedankt sich bei Kursleitenden und Teilnehmenden dafür, „dass sie uns die Treue gehalten haben“. Ein Wiedersehen mit seinem Vorgänger Hartmut Heinze wird es bei einigen Angeboten in Frühjahr und Sommer geben. Als Highlight bezeichnet Kuntze die Besichtigung der TAOASIS Duft Manufaktur in Lage und einen Besuch der Lavendelfelder in Fromhausen. Der genaue Termin an einem Samstag im Juni oder Juli orientiert sich an der Lavendelblüte und wird kurzfristig bekannt gegeben.

Weltreise durchs Wohnzimmer

Heinze wird am 22. Juni auch die Leitung beim Besuch des Bielefelder Fächermuseums als einer von weltweit nur drei entsprechenden Institutionen übernehmen und die Teilnehmer bei einem Ausflug zur spektakulären „Lichtsicht 7“ in Bad Rothenfelde (10. Februar) begleiten. In der Online-Reihe „vhs.wissen live“ diskutiert die Journalistin Alice Bota am 3. März mit der belarussischen Oppositionellen Ljubow Kaspjarowitsch über das weibliche Gesicht der Revolution in Belarus.

Ein erfolgreiches Projekt im Sinne der Völkerverständigung ist die „Weltreise durch Wohnzimmer“, weil es immer besser ist, miteinander statt übereinander zu sprechen. Am 26. März sind die Teilnehmer bei türkischen und am 5. Juni bei syrischen Gastgebern eingeladen. Der jeweilige Treffpunkt wird kurzfristig bekannt gegeben.

Richtig reden

Um eine vogelfreundliche Gartengestaltung geht es am 31. März in der Haller Remise bei Andreas Baders Vortrag über „Garden birding“.

Zwei völlig neue Formate stellt Daina Lechthoff vom Fachbereich Beruf, Computer, Umwelt vor. Sebastian Ueckert behauptet: „Wer nur argumentiert, verliert.“ Da Sprache im Zuge der Corona-Pandemie zu einem noch wichtigeren Medium geworden sei, komme es auf die richtige Technik im kommunikativen Miteinander an. Darauf wird er am 24. März bei einer Präsenzveranstaltung im Haus Werther und am 19. Mai während der Online-Variante näher eingehen.

„Welcher Stil passt zu mir?“, fragt Michaela Mössler-Wilmsen im Rahmen einer Typberatung für Alltag und Beruf. Am 1. und 2. April geht es in Werther um Farben, Kleidung, Frisur und Makeup, um die eigene Persönlichkeit optimal zur Geltung zu bringen.

Leichter lernen

Leichteres Lernen und stressfreies Erleben ist laut Anja Bouwmann mit 26 einfachen aber sehr strukturierten Körperübungen aus der Edu-Kinestetik möglich. Genaueres können Kinder und ihre (Groß)Eltern an vier Terminen zwischen dem 9. und 30. Mai beim Kurs „Brain Gym“ erfahren. Ein Besuch der Alpaka-Farm in Melle mit anschließender Wanderung mit den sanften Tieren ist am 6. April und am 22. Juni vorgesehen.

Handwerkliche und künstlerische Tätigkeiten leben laut Sylvia Feld angesichts pandemiebedingter sozialer Einschränkungen derzeit wieder auf. Dem trägt die VHS in Form von Kursen wie dem Portrait-Workshop „Zeichengrundlagen“ am 7. und 8. Mai in Steinhagen und dem bereits am 7. Februar startenden Angebot „Zuschneiden und Nähen“ in Halle Rechnung. Nähmaschine, Stoffe und weitere Utensilien sollen die Interessierten zu den insgesamt sieben Terminen bitte mitbringen.

Viele Wege

Alle, die mit dem Gedanken liebäugeln, ihr Gitarrenspiel zu verfeinern, können sich am 9. Februar bei einem individuellen Beratungsgespräch darüber informieren, auf welchem der elf angebotenen Levels der Einstieg Sinn macht.

Nach wie vor ist eine Anmeldung zu den VHS-Kursen auf allen Kanälen möglich. Dazu gehören neben der Buchung über das Online Portal auf www.vhs-ravensberg.de auch weiterhin der persönliche, postalische und telefonische Weg unter 05201/81090. Die gedruckten Programmbücher liegen derzeit an allen relevanten Stellen im Altkreis Halle aus.

Die VHS Ravensberg sucht dringend Kursleiter für das Fitness-Angebot Aqua-Jogging. Darauf weist die stellvertretende VHS-Leiterin und zuständige Fachbereichsleiterin für Gesundheit, Bewegung und Ernährung, Sylvia Feld, hin.

Interessenten können sich per E-Mail an post@vhs-ravensberg.de oder telefonisch unter 05201/81090 nach den Details erkundigen.