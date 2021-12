Viele Boosterimpfungen im Kreis Gütersloh

Entsprechend der Impfzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) und der KoCI Gütersloh sind im Kreis Gütersloh mit Stand vom 12. Dezember rund 245.000 Personen vollständig geimpft und davon 82.000 bereits geboostert.

Am Sonntag, dem Tag der für die Impfung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren vorgesehen war, war der Andrang verhalten. 249 Kandidaten ließen sich die Schutzimpfung geben. Es wird davon ausgegangen, dass in dieser Altersgruppe bereits eine Sättigung eingetreten ist.

Viele Auffrischungsimpfungen

Bei den mobilen Impfangeboten an den vergangenen drei Tagen wurden insgesamt 868 Personen geimpft: 216 am Freitag in Werther/Westf., 340 am Samstag in Versmold und 312 am Sonntag in Rietberg. In Werther gab es 40 Erst-, 41 Folgeimpfungen und 135 Booster-Impfungen. In Versmold wurden 84 Erst-, 23 Folge- und 233 Booster-Impfungen gesetzt. In Rietberg gab es 65 Erstimpfungen, 26 Folge- und 221 Boosterimpfungen. Zu den Erstimpfungen zählen auch die Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson, der nur einmal verimpft werden muss.

Insgesamt wurden an den drei Tagen 189 Erstimpfungen, 90 Zweitimpfungen und 579 Boosterimpfungen gegeben. Zum Einsatz kamen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson.