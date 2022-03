Erste Veranstaltungen 2022 in der OWL-Arena in Halle geplant – Ralf Weber blickt im Interview auf turbulente Zeiten zurück

Halle

Der Truck mit technischer Ausrüstung auf dem Gelände der OWL-Arena kündigt den Auftritt der Ehrlich Brothers am 12. und 13. März in Halle an. Es ist die erste Veranstaltung im Stadion seit dem 6. November. Zuvor hext Bibi Blocksberg bereits diesen Sonntag nebenan im Event Center.

Von Stephan Arend