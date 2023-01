Vier Angeklagte zeigen sich reumütig und bedauern ihr Tun

Bielefeld/Schloß Holte-Stukenbrock

Kritik am Vorpreschen der Angeklagten in Sachen Schmerzensgeld, Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter und Beweisvideos mit brutalen Prügelszenen: Der zweite Verhandlungstag im Jugendschwurgerichtsprozess gegen vier Deutsche, die in Schloß Holte-Stukenbrock einen Mann (46) voriges Jahr in der Nacht zu Christi Himmelfahrt fast totgeschlagen haben sollen, hatte einige Aufreger in sich.

Von Volker Zeiger