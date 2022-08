Vier Verletzte bei Auffahrunfall in Schloß Holte-Stukenbrock

Bei einem Auffahrunfall am Montagabend um 22.26 Uhr auf der Paderborner Straße sind vier Personen verletzt worden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 53-Jähriger aus Hövelhof mit seinem VW Touareg die Paderborner Straße aus Stukenbrock kommend in Richtung Paderborn. In Höhe der Einmündung Mittweg fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden VW Sharan einer 47-jährigen Fahrerin aus Crailsheim auf, die mit ihrem Fahrzeug nach links in den Mittweg abbiegen wollte.

Der 53-Jährige aus Hövelhof wurde leicht verletzt. Im Fahrzeug der 47-jährigen Sharan-Fahrerin wurden zwei Kinder im Alter von vier Jahren sowie eine 20-jährige Beifahrerin aus Crailsheim durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 24.000 Euro.