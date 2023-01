Volkshochschule holt die Leute vom Sofa

500 Kurse und Veranstaltungen: Halbjahresprogramm mit Greenpeace, Literaturpreisträger und Fernsehdoktor in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Noch nicht ganz auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie sind die Anmeldezahlen für die Kurse an der Volkshochschule. „Offenbar müssen die Menschen erstmal Kursluft schnuppern, um die Gemeinschaft wieder wertzuschätzen“, meint VHS-Verbandsvorsteher Bürgermeister Hubert Erichlandwehr. VHS-Leiter Josef Lieneke und die Fachbereichsleiter sind allerdings davon überzeugt, dass die Angebote im ersten Halbjahr so attraktiv sind, dass die Menschen sich vom Sofa erheben und wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Von Monika Schönfeld