Ein Quadfahrer ist am Mittwochabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Versmold von seinem Sitz geschleudert und schwer verletzt worden.

Drei Verletzte nach Unfall in Versmold

Bei einem Unfall in Versmold wurden drei Menschen verletzt.

Laut Polizei sei eine 18-jährige Fahranfängerin zusammen mit einem 22-jährigen Beifahrer (beide aus Versmold) gegen 19.57 Uhr in einem Seat auf der Ringallee, aus Richtung Wiesenstraße kommend, in Fahrtrichtung Münsterstraße gefahren, als die Seat-Fahrerin nach links in die Kämpenstraße abbiegen wollte.