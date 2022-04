Vom Huhn zum Ei

Brut Projekt in der Kita Arche Noah in Steinhagen

Steinhagen

Ganz gespannt stehen die Kinder jeden Tag vor dem Brutkasten und gucken, was passiert. Hat das Ei schon einen Riss in der Schale oder schlüpft da schon das erste Küken? Das Projekt „Vom Ei zum Huhn“ in der Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah in Steinhagen sorgt für Begeisterung bei den Kleinen und beim Personal.