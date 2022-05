Vom Nordseestrand zur Hochzeit

Zur standesamtlichen Trauung im Haus Werther zieht es die Braut zurück in die alte Heimat. Katrin Welland (39) ist aufgewachsen an der runden Ecke.

Die ehemalige WB-Mitarbeiterin arbeitet nun als PR-Redakteurin. Sie lernte ihren gleichaltrigen Mann Christian Homburg (gelernter Elektromeister) auf einer Dating-Plattform kennen und lieben. Seit 2017 gehen sie gemeinsam durchs Leben und schätzen die Verlässlichkeit und die Herzlichkeit aneinander.

Familie und Freunde stehen bei dem Paar an erster Stelle. Die kirchliche Trauung folgt im Juni in der neuen Heimat Calden bei Kassel. Flitterwochen sind erst einmal nicht geplant, das Paar hat sich lieber schon vor den anstehenden Feierlichkeiten auf St. Peter-Ordings weiten Sandstränden an der Nordsee bei bestem Wetter erholt. Nach dem Jawort ging es mit der Familie und den Freunden ins Restaurant "Rossini" nach Halle.