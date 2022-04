Von Backgammon bis "Beatserver"

„Kultur am Kirchplatz“ Steinhagen mit Spieletag am 20. April

In der zweiten Osterferien-Woche am Mittwoch, 20. April, von 12 bis 16 Uhr sind Jung und Alt aufgefordert sowohl in der Bibliothek als auch im Schlichte-Carree nach Herzenslust zu spielen. Anmelden muss man sich nicht, sondern kann einfach am Mittag oder Nachmittag hereinschauen und mitmachen.