Von Blasen und Bürgermeinungen

Worüber wollen Bürger im NRW-Landtagswahlkampf mit Politikern an Wahlkampfständen eigentlich reden? Landespolitische Themen werden derzeit sehr stark von Debatten um den Ukraine-Krieg überlagert. SPD-Wahlkämpfer Thomas Kutschaty nimmt dabei wahr, dass der oft kritisierte Kurs von Bundeskanzler Scholz in Bürgergesprächen viel Unterstützung findet.

Der SPD-Spitzenkandidat für NRW beim Wahlkampf in Halle: (von links) Klutes Wahlkampfmanagerin Marion Weike, SPD-Landtagskandidat Thorsten Klute, Thomas Kutschaty, Halles SPD-Ortsvereinsvorsitzender Jörg Witteborg und der amtierende SPD-Landtagsabgeordnete Georg Fortmeier.

Der Andrang, der am Freitag während des Wochenmarktes in Halle am Stand der SPD herrscht, ist erkennbar größer als bei den Ständen der politischen Mitbewerber von CDU, Grünen und FDP. Doch dafür haben die Sozialdemokraten auch ihr Zugpferd aufgeboten, den Spitzenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Thomas Kutschaty.