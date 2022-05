Von Gutachten und „Schlechtachten“

Blick auf das aktuelle Areal am Künsebecker Weg in Halle. Nach der Verlagerung des Aldi auf die andere Straßenseite soll es erhalten bleiben und in den alten Aldi ein Getränke- oder Tierfuttermarkt einziehen. Der usprünglich angedachte Abriss des Geländes mit dem Bau von Mehrfamilienhäusern wird von der Stadt Halle nicht mehr verfolgt.

Foto: Ulrich Fälker